Tesco वेतन

Tesco का वेतन कम-अंत में में एक मानव संसाधन के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $6,071 से लेकर उच्च-अंत में में एक उत्पाद डिजाइनर के लिए $160,217 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Tesco. अंतिम अपडेट: 8/16/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Software Engineer 1 $28.5K
Software Engineer 2 $53.5K
Software Engineer 3 $97K

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेटा इंजीनियर

सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक
Median $104K
उत्पाद प्रबंधक
WL1 $50.4K
WL2 $92.6K
WL2 $115K

डेटा वैज्ञानिक
Median $91.3K
तकनीकी कार्यक्रम प्रबंधक
Median $48.2K
प्रशासनिक सहायक
Median $30.8K
बिक्री
Median $31.8K
लेखाकार
$44.1K

तकनीकी लेखाकार

व्यवसाय विकास
$100K
कॉपी राइटर
$38.5K
ग्राहक सेवा
$32K
डेटा विश्लेषक
$63.7K
डेटा विज्ञान प्रबंधक
$64.2K
वित्तीय विश्लेषक
$137K
ग्राफिक डिजाइनर
$121K
मानव संसाधन
$6.1K
सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ (आईटी)
$78.2K
कानूनी
$33.7K
प्रबंधन परामर्शदाता
$85.6K
उत्पाद डिजाइनर
$160K
भर्ती अधिकारी
$47.8K
आपका शीर्षक गायब है?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पृष्ठ या अपना वेतन जोड़ें पृष्ठ अनलॉक करने में मदद के लिए।


अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

