Tenable वेतन

Tenable का वेतन कम-अंत में में एक डेटा वैज्ञानिक के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $43,447 से लेकर उच्च-अंत में में एक उत्पाद प्रबंधक के लिए $487,775 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Tenable. अंतिम अपडेट: 8/16/2025

$160K

उत्पाद प्रबंधक
Senior Product Manager $296K
Principal Product Manager $488K
सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $149K

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

बिक्री
Median $170K

ग्राहक सफलता
$214K
डेटा वैज्ञानिक
$43.4K
सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ (आईटी)
$83.6K
विपणन परिचालन
$67.3K
उत्पाद डिजाइनर
$127K
भर्ती अधिकारी
$140K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक
$205K
समाधान वास्तुकार
$276K
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Tenable में, RSUs 4-वर्ष की वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Tenable में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका उत्पाद प्रबंधक at the Principal Product Manager level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $487,775 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
Tenable में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $159,516 है।

