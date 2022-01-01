कंपनी निर्देशिका
Tempus
Tempus वेतन

Tempus का वेतन कम-अंत में में एक प्रशासनिक सहायक के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $29,108 से लेकर उच्च-अंत में में एक बिक्री के लिए $256,275 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Tempus. अंतिम अपडेट: 8/16/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Software Engineer $129K
Senior Software Engineer $161K

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेटा वैज्ञानिक
Data Scientist $150K
Senior Data Scientist $150K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक
Median $185K

उत्पाद प्रबंधक
Median $152K
प्रशासनिक सहायक
$29.1K
व्यवसाय विश्लेषक
$68.6K
ग्राहक सेवा
$56.8K
ग्राहक सफलता
$69.7K
डेटा विश्लेषक
$79.6K
कार्यक्रम प्रबंधक
$84.6K
बिक्री
$256K
साइबर सुरक्षा विश्लेषक
$140K
तकनीकी लेखक
$76.4K
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Tempus में, RSUs 4-वर्ष की वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Tempus में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका बिक्री at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $256,275 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
Tempus में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $128,945 है।

