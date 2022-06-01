कंपनी निर्देशिका
Templafy
Templafy वेतन

Templafy का वेतन कम-अंत में में एक भर्ती अधिकारी के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $68,559 से लेकर उच्च-अंत में में एक Technical Account Manager के लिए $155,775 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Templafy. अंतिम अपडेट: 8/15/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $85.9K
उत्पाद प्रबंधक
$106K
परियोजना प्रबंधक
$70.3K

भर्ती अधिकारी
$68.6K
Technical Account Manager
$156K
तकनीकी कार्यक्रम प्रबंधक
$153K
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Templafy में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका Technical Account Manager at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $155,775 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
Templafy में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $95,901 है।

