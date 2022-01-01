कंपनी निर्देशिका
TELUS
TELUS वेतन

TELUS का वेतन कम-अंत में में एक ग्राहक सेवा के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $10,107 से लेकर उच्च-अंत में में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए $135,281 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है TELUS. अंतिम अपडेट: 8/15/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
L1 $62.3K
L2 $73.5K
L3 $83.4K
L4 $90.9K
L5 $129K
L6 $135K

गुणवत्ता आश्वासन (क्यूए) सॉफ्टवेयर इंजीनियर

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

मशीन लर्निंग इंजीनियर

डेवऑप्स इंजीनियर

उत्पाद प्रबंधक
L1 $76K
L2 $69.6K
L3 $90.5K
L4 $106K
L5 $174K
L6 $85.9K
उत्पाद डिजाइनर
L2 $68.5K
L3 $68.2K
L4 $86.3K

यूएक्स डिजाइनर

डेटा वैज्ञानिक
L2 $87.5K
L3 $92.4K
L4 $87K
L5 $102K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रबंधक
L4 $114K
L5 $97.6K
विपणन
L1 $56.1K
L2 $66.5K
कार्यक्रम प्रबंधक
Median $85K
व्यवसाय विश्लेषक
Median $56.2K
साइबर सुरक्षा विश्लेषक
Median $76.8K
डेटा विश्लेषक
Median $37.1K
डेटा विज्ञान प्रबंधक
Median $110K
समाधान वास्तुकार
Median $129K

डेटा वास्तुकार

प्रबंधन परामर्शदाता
Median $95.6K
व्यवसाय परिचालन
$101K
व्यवसाय परिचालन प्रबंधक
$96.9K
व्यवसाय विकास
$99.3K
स्टाफ प्रमुख
$92.6K
कॉपी राइटर
$88.4K
ग्राहक सेवा
$10.1K
वित्तीय विश्लेषक
$76.8K
हार्डवेयर इंजीनियर
$75.2K
मानव संसाधन
$66.4K
सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ (आईटी)
$11.6K
विपणन परिचालन
$104K
मैकेनिकल इंजीनियर
$72.9K
उत्पाद डिजाइन प्रबंधक
$107K
परियोजना प्रबंधक
$14.5K
बिक्री
$55.4K
तकनीकी कार्यक्रम प्रबंधक
$89.6K
विश्वास और सुरक्षा
$41.7K
यूएक्स अनुसंधानकर्ता
$88.2K
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

TELUS में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियर at the L6 level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $135,281 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
TELUS में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $86,649 है।

