कंपनी निर्देशिका
Teladoc Health
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
    Levels FYI Logo
  • वेतन
  • यू एक्स रिसर्चर

  • सभी यू एक्स रिसर्चर वेतन

Teladoc Health यू एक्स रिसर्चर वेतन

Teladoc Health में औसत यू एक्स रिसर्चर कुल मुआवजा in United States प्रति year $174K से $238K तक है। Teladoc Health के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/2/2025

औसत कुल मुआवजा

$187K - $226K
United States
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$174K$187K$226K$238K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

हमें केवल 3 और यू एक्स रिसर्चर सबमिशन में Teladoc Health की जरूरत है अनलॉक करने के लिए!

अपने दोस्तों और कम्युनिटी को आमंत्रित करें ताकि वे 60 सेकंड से भी कम समय में गुमनाम रूप से सैलरी जोड़ सकें। अधिक डेटा का मतलब है आपके जैसे जॉब सीकर्स और हमारी कम्युनिटी के लिए बेहतर इनसाइट्स!

💰 सभी देखें सैलरी

💪 योगदान करें आपकी सैलरी


वेस्टिंग अनुसूची

33%

वर्ष 1

33%

वर्ष 2

33%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU

Teladoc Health में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 33% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.00% वार्षिक)

  • 33% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (33.00% वार्षिक)

  • 33% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (33.00% वार्षिक)



अपने इनबॉक्स में सत्यापित वेतन प्राप्त करें

सत्यापित की सदस्यता लें यू एक्स रिसर्चर ऑफर्स.आपको ईमेल द्वारा मुआवजे के विवरण का विश्लेषण मिलेगा। और जानें

यह साइट reCAPTCHA और गूगल द्वारा सुरक्षित है गोपनीयता नीति और सेवा की शर्तें लागू होती हैं।

सामान्य प्रश्न

Teladoc Health in United States में यू एक्स रिसर्चर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $237,800 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Teladoc Health में यू एक्स रिसर्चर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $174,250 है।

फीचर्ड जॉब्स

    Teladoc Health के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Clover Health
  • One Medical
  • McKesson
  • Amwell
  • Teladoc
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/teladoc-health/salaries/ux-researcher.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.