Teladoc Health यू एक्स रिसर्चर वेतन

Teladoc Health में औसत यू एक्स रिसर्चर कुल मुआवजा in United States प्रति year $174K से $238K तक है। Teladoc Health के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/2/2025

औसत कुल मुआवजा $187K - $226K United States सामान्य रेंज संभावित रेंज $174K $187K $226K $238K सामान्य रेंज संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य 33 % वर्ष 1 33 % वर्ष 2 33 % वर्ष 3 स्टॉक प्रकार RSU Teladoc Health में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 33 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 33.00 % वार्षिक )

