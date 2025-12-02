Teladoc Health कस्टमर सक्सेस वेतन

Teladoc Health में औसत कस्टमर सक्सेस कुल मुआवजा in United States प्रति year $91.3K से $128K तक है। Teladoc Health के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/2/2025

औसत कुल मुआवजा $99K - $120K United States सामान्य रेंज संभावित रेंज $91.3K $99K $120K $128K सामान्य रेंज संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य 33 % वर्ष 1 33 % वर्ष 2 33 % वर्ष 3 स्टॉक प्रकार RSU Teladoc Health में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 33 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 33.00 % वार्षिक )

33 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 33.00 % वार्षिक )

33 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 33.00 % वार्षिक )

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है Teladoc Health ?