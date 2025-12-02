Teladoc Health कस्टमर सर्विस वेतन

Teladoc Health में औसत कस्टमर सर्विस कुल मुआवजा in United States प्रति year $41.4K से $57.9K तक है। Teladoc Health के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/2/2025
औसत कुल मुआवजा
33%
वर्ष 1
33%
वर्ष 2
33%
वर्ष 3
Teladoc Health में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
33% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.00% वार्षिक)
33% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (33.00% वार्षिक)
33% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (33.00% वार्षिक)
