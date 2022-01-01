कंपनी निर्देशिका
Teladoc Health वेतन

Teladoc Health का वेतन निम्न स्तर पर कस्टमर सर्विस के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $49,670 से उच्च स्तर पर सोल्यूशन आर्किटेक्ट के लिए $305,000 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Teladoc Health. अंतिम अपडेट: 9/1/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Software Engineer I $104K
Software Engineer II $135K
Software Engineer III $175K
Senior Software Engineer $188K

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेटा साइंटिस्ट
Data Scientist II $138K
Data Scientist III $172K
Senior Data Scientist $264K

हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स

प्रोडक्ट मैनेजर
Product Manager II $178K
Senior Product Manager $190K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
Median $270K
प्रोडक्ट डिज़ाइनर
Median $163K

यूएक्स डिजाइनर

सोल्यूशन आर्किटेक्ट
Median $305K
मार्केटिंग
Median $98.8K
कस्टमर सर्विस
$49.7K
कस्टमर सक्सेस
$109K
रिक्रूटर
$199K
सेल्स
$294K
टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर
$204K
यूएक्स रिसर्चर
$206K
वेस्टिंग अनुसूची

33%

वर्ष 1

33%

वर्ष 2

33%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU

Teladoc Health में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 33% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.00% वार्षिक)

  • 33% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (33.00% वार्षिक)

  • 33% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (33.00% वार्षिक)

सामान्य प्रश्न

Teladoc Health में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सोल्यूशन आर्किटेक्ट है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $305,000 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Teladoc Health में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $178,333 है।

