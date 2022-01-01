Teladoc Health वेतन

Teladoc Health का वेतन निम्न स्तर पर कस्टमर सर्विस के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $49,670 से उच्च स्तर पर सोल्यूशन आर्किटेक्ट के लिए $305,000 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Teladoc Health. अंतिम अपडेट: 9/1/2025
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पेज या अपना वेतन जोड़ें पेज अनलॉक करने में मदद के लिए।
33%
वर्ष 1
33%
वर्ष 2
33%
वर्ष 3
Teladoc Health में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
33% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.00% वार्षिक)
33% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (33.00% वार्षिक)
33% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (33.00% वार्षिक)
विभिन्न कंपनियों के कर्मचारियों से जुड़ने, करियर टिप्स पाने और अधिक जानकारी के लिए Levels.fyi कम्यूनिटी पर जाएं।