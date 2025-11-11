कंपनी निर्देशिका
Tekion
Tekion बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन India में

Tekion में मध्यक बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in India पैकेज प्रति year कुल ₹4.07M है। Tekion के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/11/2025

औसत पैकेज
company icon
Tekion
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
प्रति वर्ष कुल
₹4.07M
स्तर
L2
मूल वेतन
₹2.55M
Stock (/yr)
₹1.53M
बोनस
₹0
कंपनी में वर्ष
4 वर्ष
अनुभव के वर्ष
6 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Tekion?
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
Options

Tekion में, Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



सामान्य प्रश्न

Tekion in India में बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₹7,901,260 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Tekion में बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in India के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₹3,804,676 है।

