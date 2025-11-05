कंपनी निर्देशिका
Tekion
  • वेतन
  • सॉफ्टवेयर इंजीनियर

  • सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

  • Greater Bengaluru

Tekion सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Bengaluru में

Tekion में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Bengaluru L1 के लिए प्रति year ₹2.01M से L5 के लिए प्रति year ₹7.22M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Bengaluru पैकेज कुल ₹4.06M है। Tekion के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/5/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L1
Associate Software Engineer(प्रवेश स्तर)
₹2.01M
₹1.73M
₹243K
₹34.8K
L2
Software Engineer
₹2.73M
₹2.25M
₹465K
₹14K
L3
Senior Software Engineer
₹4.68M
₹3.87M
₹816K
₹0
L4
Staff Software Engineer
₹6.34M
₹5.28M
₹1.01M
₹53.8K
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
इंटर्नशिप वेतन

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
Options

Tekion में, Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



शामिल पदनाम

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

क्वालिटी एश्योरेंस (क्यूए) सॉफ्टवेयर इंजीनियर

सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर

रिसर्च साइंटिस्ट

सामान्य प्रश्न

Tekion in Greater Bengaluru में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₹7,229,769 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Tekion में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Greater Bengaluru के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₹4,417,853 है।

