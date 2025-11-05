कंपनी निर्देशिका
Tekion
  • Greater Bengaluru

Tekion प्रोडक्ट डिज़ाइनर वेतन Greater Bengaluru में

Tekion में प्रोडक्ट डिज़ाइनर मुआवजा in Greater Bengaluru L1 के लिए प्रति year ₹1.18M से L4 के लिए प्रति year ₹3.93M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Bengaluru पैकेज कुल ₹3.81M है। Tekion के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें।

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L1
Associate Product Designer
₹1.18M
₹1.18M
₹0
₹0
L2
Product Designer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
Senior Product Designer
₹2.31M
₹2.31M
₹0
₹0
L4
Staff Product Designer
₹3.93M
₹3.93M
₹0
₹0
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
Options

Tekion में, Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



सामान्य प्रश्न

Tekion in Greater Bengaluru में प्रोडक्ट डिज़ाइनर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₹5,040,521 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Tekion में प्रोडक्ट डिज़ाइनर भूमिका in Greater Bengaluru के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₹2,198,674 है।

