Tekion डेटा साइंटिस्ट वेतन Greater Bengaluru में

Tekion में डेटा साइंटिस्ट मुआवजा in Greater Bengaluru L3 के लिए प्रति year ₹1.14M है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Bengaluru पैकेज कुल ₹2.05M है। Tekion के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/5/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L1
Associate Data Scientist
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
Data Scientist
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
Senior Data Scientist
₹1.14M
₹1.14M
₹0
₹0
L4
Staff Data Scientist
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
Options

Tekion में, Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



सामान्य प्रश्न

Tekion in Greater Bengaluru में डेटा साइंटिस्ट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₹3,729,194 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Tekion में डेटा साइंटिस्ट भूमिका in Greater Bengaluru के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₹2,049,397 है।

