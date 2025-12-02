कंपनी निर्देशिका
Technomics
Technomics सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Technomics में औसत सॉफ्टवेयर इंजीनियर कुल मुआवजा in United States प्रति year $65.6K से $93.6K तक है। Technomics के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/2/2025

औसत कुल मुआवजा

$75.2K - $88K
United States
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$65.6K$75.2K$88K$93.6K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

में करियर स्तर क्या हैं Technomics?

सामान्य प्रश्न

Technomics in United States में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $93,600 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Technomics में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $65,600 है।

अन्य संसाधन

