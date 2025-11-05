कंपनी निर्देशिका
Technology & Strategy सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Stuttgart Metro Region में

Technology & Strategy में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Stuttgart Metro Region पैकेज प्रति year कुल €59.6K है। Technology & Strategy के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/5/2025

औसत पैकेज
company icon
Technology & Strategy
Software Engineer
Stuttgart, BW, Germany
प्रति वर्ष कुल
€59.6K
स्तर
L2
मूल वेतन
€59.6K
Stock (/yr)
€0
बोनस
€0
कंपनी में वर्ष
2 वर्ष
अनुभव के वर्ष
4 वर्ष
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
सामान्य प्रश्न

Technology & Strategy in Stuttgart Metro Region में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज €76,997 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Technology & Strategy में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Stuttgart Metro Region के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा €59,627 है।

