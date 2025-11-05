Technology & Strategy सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Munich Metro Region में

Technology & Strategy में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Munich Metro Region पैकेज प्रति year कुल €68.5K है। Technology & Strategy के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/5/2025

औसत पैकेज Technology & Strategy Embedded Systems Software Developer Munich, BY, Germany प्रति वर्ष कुल €68.5K स्तर Senior मूल वेतन €61.8K Stock (/yr) €0 बोनस €6.7K कंपनी में वर्ष 0-1 वर्ष अनुभव के वर्ष 5-10 वर्ष

नवीनतम वेतन सबमिशन

