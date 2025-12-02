Technology & Strategy प्रोडक्ट डिज़ाइनर वेतन

Technology & Strategy में औसत प्रोडक्ट डिज़ाइनर कुल मुआवजा in Germany प्रति year €69.4K से €95.1K तक है। Technology & Strategy के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/2/2025

औसत कुल मुआवजा $86.8K - $103K Germany सामान्य रेंज संभावित रेंज $80.1K $86.8K $103K $110K सामान्य रेंज संभावित रेंज

योगदान दें

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है Technology & Strategy ?