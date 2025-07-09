कंपनी निर्देशिका
Teamlease Digital
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें

Teamlease Digital वेतन

Teamlease Digital का मध्यक वेतन सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए $15,185 है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Teamlease Digital. अंतिम अपडेट: 9/20/2025

$160K

वेतन पाएं, धोखा नहीं

हमने हजारों ऑफर्स पर बातचीत की है और नियमित रूप से $30K+ (कभी-कभी $300K+) की वृद्धि हासिल करते हैं। अपने वेतन पर बातचीत कराएं या अपना रिज्यूमे समीक्षा कराएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रिक्रूटर्स जो इसे प्रतिदिन करते हैं।

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
$15.2K
आपका पद दिखाई नहीं दे रहा?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पेज या अपना वेतन जोड़ें पेज अनलॉक करने में मदद के लिए।


सामान्य प्रश्न

Teamlease Digital में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $15,185 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Teamlease Digital में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $15,185 है।

फीचर्ड जॉब्स

    Teamlease Digital के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Stripe
  • Snap
  • Microsoft
  • Dropbox
  • Roblox
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन