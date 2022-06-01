कंपनी निर्देशिका
Tealium
Tealium वेतन

Tealium का वेतन निम्न स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $81,216 से उच्च स्तर पर साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट के लिए $254,592 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Tealium. अंतिम अपडेट: 9/20/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $81.2K
कस्टमर सक्सेस
$122K
फैशन डिज़ाइनर
$99.5K

इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी)
$85K
प्रोडक्ट मैनेजर
$151K
साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट
$255K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
$179K
सोल्यूशन आर्किटेक्ट
$144K
सामान्य प्रश्न

Tealium میں سب سے زیادہ تنخواہ والا کردار साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट at the Common Range Average level ہے جس کا سالانہ کل معاوضہ $254,592 ہے۔ اس میں بنیادی تنخواہ کے ساتھ ساتھ ممکنہ اسٹاک معاوضہ اور بونس بھی شامل ہے۔
Tealium میں رپورٹ شدہ اوسط سالانہ کل معاوضہ $132,814 ہے۔

