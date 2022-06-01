कंपनी निर्देशिका
Teachers Pay Teachers
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें

Teachers Pay Teachers वेतन

Teachers Pay Teachers का वेतन निम्न स्तर पर प्रोडक्ट डिज़ाइनर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $180,000 से उच्च स्तर पर प्रोडक्ट मैनेजर के लिए $220,000 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Teachers Pay Teachers. अंतिम अपडेट: 9/20/2025

$160K

वेतन पाएं, धोखा नहीं

हमने हजारों ऑफर्स पर बातचीत की है और नियमित रूप से $30K+ (कभी-कभी $300K+) की वृद्धि हासिल करते हैं। अपने वेतन पर बातचीत कराएं या अपना रिज्यूमे समीक्षा कराएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रिक्रूटर्स जो इसे प्रतिदिन करते हैं।

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $200K

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

प्रोडक्ट डिज़ाइनर
Median $180K
प्रोडक्ट मैनेजर
Median $220K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
रिक्रूटर
$191K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
$210K
आपका पद दिखाई नहीं दे रहा?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पेज या अपना वेतन जोड़ें पेज अनलॉक करने में मदद के लिए।


सामान्य प्रश्न

Teachers Pay Teachers में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका प्रोडक्ट मैनेजर है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $220,000 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Teachers Pay Teachers में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $200,000 है।

फीचर्ड जॉब्स

    Teachers Pay Teachers के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • MasterClass
  • Skillshare
  • Udacity
  • Cambly
  • IXL Learning
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन