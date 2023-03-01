कंपनी निर्देशिका
TDCX
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें

TDCX वेतन

TDCX का वेतन निम्न स्तर पर रिक्रूटर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $11,390 से उच्च स्तर पर सेल्स के लिए $42,870 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है TDCX. अंतिम अपडेट: 9/20/2025

सेल्स
Median $42.9K
एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट
$26.3K
बिज़नेस एनालिस्ट
$33.6K

बिज़नेस डेवलपमेंट
$30K
कस्टमर सर्विस
$23.6K
कस्टमर सर्विस ऑपरेशन्स
$28.6K
इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी)
$14.7K
मार्केटिंग
$37.2K
मार्केटिंग ऑपरेशन्स
$36.5K
रिक्रूटर
$11.4K
सॉफ्टवेयर इंजीनियर
$15.1K
सामान्य प्रश्न

TDCX में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सेल्स है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $42,870 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
TDCX में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $28,558 है।

