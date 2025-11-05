कंपनी निर्देशिका
Tata Motors
Tata Motors मैकेनिकल इंजीनियर वेतन Pune Metropolitan Region में

Tata Motors में मध्यक मैकेनिकल इंजीनियर मुआवजा in Pune Metropolitan Region पैकेज प्रति year कुल ₹1.84M है। Tata Motors के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/5/2025

औसत पैकेज
company icon
Tata Motors
Mechanical Engineer
Pune, MH, India
प्रति वर्ष कुल
₹1.84M
स्तर
hidden
मूल वेतन
₹1.84M
Stock (/yr)
₹0
बोनस
₹0
कंपनी में वर्ष
5-10 वर्ष
अनुभव के वर्ष
5-10 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Tata Motors?
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
सामान्य प्रश्न

Tata Motors in Pune Metropolitan Region में मैकेनिकल इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₹2,019,401 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Tata Motors में मैकेनिकल इंजीनियर भूमिका in Pune Metropolitan Region के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₹882,043 है।

