Tata Group सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन United States में

Tata Group में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States पैकेज प्रति year कुल $100K है। Tata Group के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/5/2025

औसत पैकेज
company icon
Tata Group
Mobile Software Engineer
New York, NY
प्रति वर्ष कुल
$100K
स्तर
L2
मूल वेतन
$100K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$0
कंपनी में वर्ष
0 वर्ष
अनुभव के वर्ष
3 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Tata Group?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
नवीनतम वेतन सबमिशन
जोड़ेंकंपेंसेशन जोड़ेंवेतन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Tata Group में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



शामिल पदनाम

नया पदनाम जमा करें

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

नेटवर्किंग इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

Tata Group in United States में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $350,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Tata Group में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $102,500 है।

