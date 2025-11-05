कंपनी निर्देशिका
Tata Group
Tata Group सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Chennai Metropolitan Area में

Tata Group में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Chennai Metropolitan Area पैकेज प्रति year कुल ₹1.72M है। Tata Group के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/5/2025

औसत पैकेज
company icon
Tata Group
Machine Learning Engineer
Chennai, TN, India
प्रति वर्ष कुल
₹1.72M
स्तर
L3
मूल वेतन
₹1.72M
Stock (/yr)
₹0
बोनस
₹0
कंपनी में वर्ष
5 वर्ष
अनुभव के वर्ष
5 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Tata Group?
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
इंटर्नशिप वेतन

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Tata Group में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



शामिल पदनाम

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

नेटवर्किंग इंजीनियर

सामान्य प्रश्न

Tata Group in Chennai Metropolitan Area में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₹2,248,234 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Tata Group में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Chennai Metropolitan Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₹1,565,876 है।

