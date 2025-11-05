Tata Group केमिकल इंजीनियर वेतन Greater Amsterdam Area में

Tata Group में औसत केमिकल इंजीनियर कुल मुआवजा in Greater Amsterdam Area प्रति year €61.3K से €87.5K तक है। Tata Group के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/5/2025

औसत कुल मुआवजा €70.3K - €82.3K Netherlands सामान्य रेंज संभावित रेंज €61.3K €70.3K €82.3K €87.5K सामान्य रेंज संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य 25 % वर्ष 1 25 % वर्ष 2 25 % वर्ष 3 25 % वर्ष 4 Tata Group में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 25 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

25 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

25 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

