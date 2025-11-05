कंपनी निर्देशिका
Tata Group
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
Tata Group केमिकल इंजीनियर वेतन Greater Amsterdam Area में

Tata Group में औसत केमिकल इंजीनियर कुल मुआवजा in Greater Amsterdam Area प्रति year €61.3K से €87.5K तक है। Tata Group के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/5/2025

औसत कुल मुआवजा

€70.3K - €82.3K
Netherlands
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
€61.3K€70.3K€82.3K€87.5K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Tata Group में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



सामान्य प्रश्न

Tata Group in Greater Amsterdam Area में केमिकल इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज €87,511 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Tata Group में केमिकल इंजीनियर भूमिका in Greater Amsterdam Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा €61,333 है।

अन्य संसाधन