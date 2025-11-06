कंपनी निर्देशिका
  वेतन
  सॉफ्टवेयर इंजीनियर

  सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

  Guadalajara Metropolitan Area

Tata Consultancy Services सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Guadalajara Metropolitan Area में

Tata Consultancy Services में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Guadalajara Metropolitan Area C1Y के लिए प्रति year MX$262K से C3A के लिए प्रति year MX$775K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Guadalajara Metropolitan Area पैकेज कुल MX$399K है। Tata Consultancy Services के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/6/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तरों की तुलना करें
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
C1Y
Assistant Engineer Trainee(प्रवेश स्तर)
MX$262K
MX$257K
MX$5.1K
MX$0
C1
Assistant Engineer
MX$476K
MX$464K
MX$0
MX$12.4K
C2
IT Analyst
MX$516K
MX$486K
MX$0
MX$30.1K
C3A
Assistant Consultant
MX$775K
MX$747K
MX$0
MX$28.3K
देखें 4 अधिक स्तर
स्तरों की तुलना करें
+MX$1.11M
+MX$1.7M
+MX$382K
+MX$669K
+MX$421K
इंटर्नशिप वेतन

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Tata Consultancy Services में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



शामिल पदनाम

नया पदनाम जमा करें

फ्रंटएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

नेटवर्किंग इंजीनियर

क्वालिटी एश्योरेंस (क्यूए) सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेटा इंजीनियर

प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेवऑप्स इंजीनियर

साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर

सिस्टम्स इंजीनियर

वेब डेवलपर

सामान्य प्रश्न

Tata Consultancy Services in Guadalajara Metropolitan Area में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज MXMX$14,820,594 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Tata Consultancy Services में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Guadalajara Metropolitan Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा MXMX$7,626,276 है।

फीचर्ड जॉब्स

    Tata Consultancy Services के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

