Tata Consultancy Services सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Chicago Area में

Tata Consultancy Services में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Chicago Area C1Y के लिए प्रति year $81.9K से C3B के लिए प्रति year $99.7K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Chicago Area पैकेज कुल $85K है। Tata Consultancy Services के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/6/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
C1Y
Assistant Engineer Trainee(प्रवेश स्तर)
$81.9K
$80.5K
$0
$1.4K
C1
Assistant Engineer
$83.1K
$82.3K
$0
$750
C2
IT Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
C3A
Assistant Consultant
$81.1K
$81.1K
$0
$0
देखें 4 अधिक स्तर
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
इंटर्नशिप वेतन

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Tata Consultancy Services में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



शामिल पदनाम

फ्रंटएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

नेटवर्किंग इंजीनियर

क्वालिटी एश्योरेंस (क्यूए) सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेटा इंजीनियर

प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेवऑप्स इंजीनियर

साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर

सिस्टम्स इंजीनियर

वेब डेवलपर

सामान्य प्रश्न

Tata Consultancy Services in Greater Chicago Area में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $132,880 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Tata Consultancy Services में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Greater Chicago Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $85,000 है।

