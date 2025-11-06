Tata Consultancy Services सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Chicago Area में

Tata Consultancy Services में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Chicago Area C1Y के लिए प्रति year $81.9K से C3B के लिए प्रति year $99.7K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Chicago Area पैकेज कुल $85K है। Tata Consultancy Services के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/6/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
C1Y
$81.9K
$80.5K
$0
$1.4K
C1
$83.1K
$82.3K
$0
$750
C2
$ --
$ --
$ --
$ --
C3A
$81.1K
$81.1K
$0
$0
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
Tata Consultancy Services में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)
