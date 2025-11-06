कंपनी निर्देशिका
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Chile में

Tata Consultancy Services में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Chile पैकेज प्रति year कुल CLP 35.42M है। Tata Consultancy Services के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/6/2025

औसत पैकेज
company icon
Tata Consultancy Services
Salesforce Engineer
Santiago, RM, Chile
प्रति वर्ष कुल
CLP 35.42M
स्तर
C3A
मूल वेतन
CLP 35.42M
Stock (/yr)
CLP 0
बोनस
CLP 0
कंपनी में वर्ष
2 वर्ष
अनुभव के वर्ष
4 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Tata Consultancy Services?
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Tata Consultancy Services में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



शामिल पदनाम

फ्रंटएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

नेटवर्किंग इंजीनियर

क्वालिटी एश्योरेंस (क्यूए) सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेटा इंजीनियर

प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेवऑप्स इंजीनियर

साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर

सिस्टम्स इंजीनियर

वेब डेवलपर

सामान्य प्रश्न

Tata Consultancy Services in Chile में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज CLP 56,497,620 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Tata Consultancy Services में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Chile के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा CLP 35,417,335 है।

अन्य संसाधन