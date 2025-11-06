कंपनी निर्देशिका
Tata Consultancy Services
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
    Levels FYI Logo
  • वेतन
  • सॉफ्टवेयर इंजीनियर

  • सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

  • Brazil

Tata Consultancy Services सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Brazil में

Tata Consultancy Services में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Brazil पैकेज प्रति year कुल R$110K है। Tata Consultancy Services के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/6/2025

औसत पैकेज
company icon
Tata Consultancy Services
Software Engineer
hidden
प्रति वर्ष कुल
R$110K
स्तर
C2
मूल वेतन
R$110K
Stock (/yr)
R$0
बोनस
R$401.4
कंपनी में वर्ष
2 वर्ष
अनुभव के वर्ष
5 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Tata Consultancy Services?
Block logo
+R$321K
Robinhood logo
+R$493K
Stripe logo
+R$111K
Datadog logo
+R$194K
Verily logo
+R$122K
Don't get lowballed
नवीनतम वेतन सबमिशन
जोड़ेंकंपेंसेशन जोड़ेंवेतन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
डेटा एक्सपोर्ट करेंखुली नौकरियां देखें
इंटर्नशिप वेतन

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Tata Consultancy Services में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



अपने इनबॉक्स में सत्यापित वेतन प्राप्त करें

सत्यापित की सदस्यता लें सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑफर्स.आपको ईमेल द्वारा मुआवजे के विवरण का विश्लेषण मिलेगा। और जानें

यह साइट reCAPTCHA और गूगल द्वारा सुरक्षित है गोपनीयता नीति और सेवा की शर्तें लागू होती हैं।

शामिल पदनाम

नया पदनाम जमा करें

फ्रंटएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

नेटवर्किंग इंजीनियर

क्वालिटी एश्योरेंस (क्यूए) सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेटा इंजीनियर

प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेवऑप्स इंजीनियर

साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर

सिस्टम्स इंजीनियर

वेब डेवलपर

सामान्य प्रश्न

Tata Consultancy Services in Brazil में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज R$177,710 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Tata Consultancy Services में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Brazil के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा R$109,594 है।

फीचर्ड जॉब्स

    Tata Consultancy Services के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Infosys
  • HCL Technologies
  • Tech Mahindra
  • Mphasis
  • Mindtree
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन