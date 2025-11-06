कंपनी निर्देशिका
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services साइबरसिक्यूरिटी एनालिस्ट वेतन Chennai Metropolitan Area में

Tata Consultancy Services में मध्यक साइबरसिक्यूरिटी एनालिस्ट मुआवजा in Chennai Metropolitan Area पैकेज प्रति year कुल ₹1.21M है। Tata Consultancy Services के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/6/2025

औसत पैकेज
company icon
Tata Consultancy Services
Cybersecurity Analyst
Chennai, TN, India
प्रति वर्ष कुल
₹1.21M
स्तर
C2
मूल वेतन
₹1.21M
Stock (/yr)
₹0
बोनस
₹0
कंपनी में वर्ष
2-4 वर्ष
अनुभव के वर्ष
2-4 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Tata Consultancy Services?
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Tata Consultancy Services में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



सामान्य प्रश्न

Tata Consultancy Services in Chennai Metropolitan Area में साइबरसिक्यूरिटी एनालिस्ट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₹3,003,816 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Tata Consultancy Services में साइबरसिक्यूरिटी एनालिस्ट भूमिका in Chennai Metropolitan Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₹1,209,972 है।

अन्य संसाधन