Tata Consultancy Services प्रोग्राम मैनेजर वेतन Greater Dallas Area में

Tata Consultancy Services में प्रोग्राम मैनेजर मुआवजा in Greater Dallas Area C4 के लिए प्रति year $135K है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Dallas Area पैकेज कुल $135K है। Tata Consultancy Services के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/6/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
C1
Assistant Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
C2
Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
C3A
Assistant Consultant
$ --
$ --
$ --
$ --
C3B
Associate Consultant
$ --
$ --
$ --
$ --
देखें 2 अधिक स्तर
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Tata Consultancy Services में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



सामान्य प्रश्न

Tata Consultancy Services in Greater Dallas Area में प्रोग्राम मैनेजर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $225,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Tata Consultancy Services में प्रोग्राम मैनेजर भूमिका in Greater Dallas Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $135,000 है।

