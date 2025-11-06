कंपनी निर्देशिका
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services प्रोडक्ट डिज़ाइनर वेतन New York City Area में

Tata Consultancy Services में मध्यक प्रोडक्ट डिज़ाइनर मुआवजा in New York City Area पैकेज प्रति year कुल $120K है। Tata Consultancy Services के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/6/2025

औसत पैकेज
company icon
Tata Consultancy Services
Product Designer
New York, NY
प्रति वर्ष कुल
$120K
स्तर
C4
मूल वेतन
$120K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$0
कंपनी में वर्ष
2 वर्ष
अनुभव के वर्ष
6 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Tata Consultancy Services?
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Tata Consultancy Services में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



शामिल पदनाम

नया पदनाम जमा करें

यूएक्स डिजाइनर

सामान्य प्रश्न

Tata Consultancy Services in New York City Area में प्रोडक्ट डिज़ाइनर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $200,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Tata Consultancy Services में प्रोडक्ट डिज़ाइनर भूमिका in New York City Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $120,000 है।

