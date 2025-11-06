Tata Consultancy Services मैनेजमेंट कंसल्टेंट वेतन New York City Area में

Tata Consultancy Services में मैनेजमेंट कंसल्टेंट मुआवजा in New York City Area C3A के लिए प्रति year $162K से C5 के लिए प्रति year $163K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in New York City Area पैकेज कुल $155K है। Tata Consultancy Services के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/6/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
C1
$ --
$ --
$ --
$ --
C2
$ --
$ --
$ --
$ --
C3A
$162K
$149K
$0
$12.6K
C3B
$140K
$137K
$0
$3K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
Tata Consultancy Services में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)