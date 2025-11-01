Tata Consultancy Services मैनेजमेंट कंसल्टेंट वेतन

Tata Consultancy Services में मैनेजमेंट कंसल्टेंट मुआवजा in India C3A के लिए प्रति year ₹2.29M से C3B के लिए प्रति year ₹2.34M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in India पैकेज कुल ₹2.69M है। Tata Consultancy Services के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/1/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
C1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C3A
₹2.29M
₹2.22M
₹0
₹66.9K
C3B
₹2.34M
₹1.95M
₹0
₹392K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
|कोई वेतन नहीं मिला
Tata Consultancy Services में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)