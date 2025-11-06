कंपनी निर्देशिका
Tata Consultancy Services
  • वेतन
  • इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आई टी)

  • सभी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आई टी) वेतन

  • Guadalajara Metropolitan Area

Tata Consultancy Services इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आई टी) वेतन Guadalajara Metropolitan Area में

Tata Consultancy Services के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/6/2025

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Tata Consultancy Services में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी)

सामान्य प्रश्न

Tata Consultancy Services in Guadalajara Metropolitan Area में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आई टी) के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज MXMX$8,932,909 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Tata Consultancy Services में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आई टी) भूमिका in Guadalajara Metropolitan Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा MXMX$4,664,256 है।

