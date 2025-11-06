Tata Consultancy Services इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आई टी) वेतन Greater Toronto Area में

Tata Consultancy Services में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आई टी) मुआवजा in Greater Toronto Area C3A के लिए प्रति year CA$114K है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Toronto Area पैकेज कुल CA$99.6K है। Tata Consultancy Services के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/6/2025

स्तर का नाम कुल मूल वेतन स्टॉक (/yr) बोनस C1Y CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- C1 CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- C2 CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- C3A CA$114K CA$112K CA$0 CA$2K देखें 4 अधिक स्तर

+ CA$80.9K + CA$124K + CA$27.9K + CA$48.8K + CA$30.7K

नवीनतम वेतन सबमिशन

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य 25 % वर्ष 1 25 % वर्ष 2 25 % वर्ष 3 25 % वर्ष 4 Tata Consultancy Services में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 25 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

25 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

25 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है Tata Consultancy Services ?