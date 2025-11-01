Tata Consultancy Services फाइनेंशियल एनालिस्ट वेतन

Tata Consultancy Services में फाइनेंशियल एनालिस्ट मुआवजा in India C1Y के लिए प्रति year ₹165K से C2 के लिए प्रति year ₹613K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in India पैकेज कुल ₹251K है। Tata Consultancy Services के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/1/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
C1Y
₹165K
₹165K
₹0
₹0
C1
₹260K
₹260K
₹0
₹0
C2
₹613K
₹613K
₹0
₹0
C3A
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
Tata Consultancy Services में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)