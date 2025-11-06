कंपनी निर्देशिका
Tata Consultancy Services
  • वेतन
  • डेटा साइंटिस्ट

  • सभी डेटा साइंटिस्ट वेतन

  • United Kingdom

Tata Consultancy Services डेटा साइंटिस्ट वेतन United Kingdom में

Tata Consultancy Services में मध्यक डेटा साइंटिस्ट मुआवजा in United Kingdom पैकेज प्रति year कुल £33.8K है। Tata Consultancy Services के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/6/2025

औसत पैकेज
company icon
Tata Consultancy Services
Data Scientist
London, EN, United Kingdom
प्रति वर्ष कुल
£33.8K
स्तर
C2
मूल वेतन
£33.8K
Stock (/yr)
£0
बोनस
£0
कंपनी में वर्ष
2 वर्ष
अनुभव के वर्ष
2 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Tata Consultancy Services?
Block logo
+£43.9K
Robinhood logo
+£67.4K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.5K
Verily logo
+£16.7K
नवीनतम वेतन सबमिशन
जोड़ेंकंपेंसेशन जोड़ेंवेतन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Tata Consultancy Services में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



सामान्य प्रश्न

Tata Consultancy Services in United Kingdom में डेटा साइंटिस्ट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज £60,798 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Tata Consultancy Services में डेटा साइंटिस्ट भूमिका in United Kingdom के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा £33,848 है।

