Tata Consultancy Services डेटा साइंस मैनेजर वेतन

Tata Consultancy Services में औसत डेटा साइंस मैनेजर कुल मुआवजा in India प्रति year ₹4.08M से ₹5.56M तक है। Tata Consultancy Services के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/1/2025

औसत कुल मुआवजा ₹4.36M - ₹5.27M India सामान्य रेंज संभावित रेंज ₹4.08M ₹4.36M ₹5.27M ₹5.56M सामान्य रेंज संभावित रेंज

+ ₹5.03M + ₹7.72M + ₹1.73M + ₹3.04M + ₹1.91M Don't get lowballed

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य 25 % वर्ष 1 25 % वर्ष 2 25 % वर्ष 3 25 % वर्ष 4 Tata Consultancy Services में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 25 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

25 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

25 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है Tata Consultancy Services ?