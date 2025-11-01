कंपनी निर्देशिका
Tata Consultancy Services
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
    Levels FYI Logo
  • वेतन
  • कस्टमर सर्विस ऑपरेशन्स

  • सभी कस्टमर सर्विस ऑपरेशन्स वेतन

Tata Consultancy Services कस्टमर सर्विस ऑपरेशन्स वेतन

Tata Consultancy Services में औसत कस्टमर सर्विस ऑपरेशन्स कुल मुआवजा प्रति year ₹815K से ₹1.16M तक है। Tata Consultancy Services के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/1/2025

औसत कुल मुआवजा

₹934K - ₹1.09M
India
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
₹815K₹934K₹1.09M₹1.16M
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

हमें केवल 3 और कस्टमर सर्विस ऑपरेशन्स सबमिशन में Tata Consultancy Services की जरूरत है अनलॉक करने के लिए!

अपने दोस्तों और कम्युनिटी को आमंत्रित करें ताकि वे 60 सेकंड से भी कम समय में गुमनाम रूप से सैलरी जोड़ सकें। अधिक डेटा का मतलब है आपके जैसे जॉब सीकर्स और हमारी कम्युनिटी के लिए बेहतर इनसाइट्स!

💰 सभी देखें सैलरी

💪 योगदान करें आपकी सैलरी

Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Tata Consultancy Services में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



अपने इनबॉक्स में सत्यापित वेतन प्राप्त करें

सत्यापित की सदस्यता लें कस्टमर सर्विस ऑपरेशन्स ऑफर्स.आपको ईमेल द्वारा मुआवजे के विवरण का विश्लेषण मिलेगा। और जानें

यह साइट reCAPTCHA और गूगल द्वारा सुरक्षित है गोपनीयता नीति और सेवा की शर्तें लागू होती हैं।

सामान्य प्रश्न

Tata Consultancy Services में कस्टमर सर्विस ऑपरेशन्स के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₹1,162,184 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Tata Consultancy Services में कस्टमर सर्विस ऑपरेशन्स भूमिका के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₹814,522 है।

फीचर्ड जॉब्स

    Tata Consultancy Services के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Infosys
  • HCL Technologies
  • Tech Mahindra
  • Mphasis
  • Mindtree
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन