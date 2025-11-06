कंपनी निर्देशिका
Tata Consultancy Services बिज़नेस एनालिस्ट वेतन Greater Toronto Area में

Tata Consultancy Services में बिज़नेस एनालिस्ट मुआवजा in Greater Toronto Area C2 के लिए प्रति year CA$92K से C3B के लिए प्रति year CA$114K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Toronto Area पैकेज कुल CA$96.4K है। Tata Consultancy Services के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/6/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
C1
Assistant Analyst
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
C2
Analyst
CA$92K
CA$89.4K
CA$0
CA$2.5K
C3A
Assistant Consultant
CA$102K
CA$101K
CA$0
CA$1.7K
C3B
Associate Consultant
CA$114K
CA$114K
CA$0
CA$0
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Tata Consultancy Services में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



सामान्य प्रश्न

Tata Consultancy Services in Greater Toronto Area में बिज़नेस एनालिस्ट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज CA$148,233 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Tata Consultancy Services में बिज़नेस एनालिस्ट भूमिका in Greater Toronto Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा CA$101,053 है।

