Tata Consultancy Services बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर वेतन

Tata Consultancy Services में औसत बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर कुल मुआवजा प्रति year $169K से $231K तक है। Tata Consultancy Services के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/1/2025

औसत कुल मुआवजा

$181K - $219K
United States
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$169K$181K$219K$231K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Tata Consultancy Services में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



सामान्य प्रश्न

Tata Consultancy Services में बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $230,840 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Tata Consultancy Services में बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर भूमिका के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $169,150 है।

