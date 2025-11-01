Tata Consultancy Services बिज़नेस ऑपरेशन्स वेतन

Tata Consultancy Services में औसत बिज़नेस ऑपरेशन्स कुल मुआवजा प्रति year SGD 94.6K से SGD 134K तक है। Tata Consultancy Services के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें।

औसत कुल मुआवजा SGD 107K - SGD 127K Singapore सामान्य रेंज संभावित रेंज SGD 94.6K SGD 107K SGD 127K SGD 134K सामान्य रेंज संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य 25 % वर्ष 1 25 % वर्ष 2 25 % वर्ष 3 25 % वर्ष 4 Tata Consultancy Services में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 25 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

25 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

25 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है Tata Consultancy Services ?