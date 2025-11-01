Tata Consultancy Services एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट वेतन

Tata Consultancy Services in United States में एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $78,880 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।