Tata Consultancy Services एक्चुअरी वेतन

Tata Consultancy Services में औसत एक्चुअरी कुल मुआवजा in Ireland प्रति year €33.6K से €46.7K तक है। Tata Consultancy Services के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/1/2025

औसत कुल मुआवजा €36K - €42.4K Ireland सामान्य रेंज संभावित रेंज €33.6K €36K €42.4K €46.7K सामान्य रेंज संभावित रेंज

+ €50.7K + €77.8K + €17.5K + €30.6K + €19.2K

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य 25 % वर्ष 1 25 % वर्ष 2 25 % वर्ष 3 25 % वर्ष 4 Tata Consultancy Services में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 25 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

25 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

25 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

