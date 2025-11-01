कंपनी निर्देशिका
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services एक्चुअरी वेतन

Tata Consultancy Services में औसत एक्चुअरी कुल मुआवजा in Ireland प्रति year €33.6K से €46.7K तक है। Tata Consultancy Services के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/1/2025

औसत कुल मुआवजा

€36K - €42.4K
Ireland
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
€33.6K€36K€42.4K€46.7K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Tata Consultancy Services में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



सामान्य प्रश्न

Tata Consultancy Services in Ireland में एक्चुअरी के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज €46,748 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Tata Consultancy Services में एक्चुअरी भूमिका in Ireland के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा €33,562 है।

