Sysco डेटा साइंटिस्ट वेतन Greater Houston Area में

Sysco में मध्यक डेटा साइंटिस्ट मुआवजा in Greater Houston Area पैकेज प्रति year कुल $120K है। Sysco के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/5/2025

औसत पैकेज
company icon
Sysco
Data Scientist
Houston, TX
प्रति वर्ष कुल
$120K
स्तर
L3
मूल वेतन
$110K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$10K
कंपनी में वर्ष
2 वर्ष
अनुभव के वर्ष
3 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Sysco?
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
योगदान दें

सामान्य प्रश्न

Sysco in Greater Houston Area में डेटा साइंटिस्ट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $150,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Sysco में डेटा साइंटिस्ट भूमिका in Greater Houston Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $121,000 है।

