Sycamore Partners वेतन

Sycamore Partners का वेतन कम-अंत में में एक ग्राहक सेवा के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $30,576 से लेकर उच्च-अंत में में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए $145,725 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Sycamore Partners. अंतिम अपडेट: 8/20/2025

$160K

व्यवसाय परिचालन
$55.9K
व्यवसाय विश्लेषक
$105K
ग्राहक सेवा
$30.6K

डेटा विश्लेषक
$111K
सॉफ्टवेयर इंजीनियर
$146K
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Sycamore Partners में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $145,725 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
Sycamore Partners में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $104,860 है।

