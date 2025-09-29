कंपनी निर्देशिका
Swvl
  • वेतन
  • सॉफ्टवेयर इंजीनियर

  • सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Swvl सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Swvl में मध्यक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Egypt पैकेज प्रति year कुल EGP 944K है। Swvl के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/29/2025

औसत पैकेज
company icon
Swvl
Software Engineer
Karachi, SD, Pakistan
प्रति वर्ष कुल
EGP 944K
स्तर
L4
मूल वेतन
EGP 944K
Stock (/yr)
EGP 0
बोनस
EGP 0
कंपनी में वर्ष
2 वर्ष
अनुभव के वर्ष
7 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Swvl?

EGP 7.87M

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

सामान्य प्रश्न

Swvl in Egypt में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज EGP 1,203,451 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Swvl में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Egypt के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा EGP 944,237 है।

