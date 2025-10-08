कंपनी निर्देशिका
Swisscom
Swisscom डेवऑप्स इंजीनियर वेतन Switzerland में

Swisscom में डेवऑप्स इंजीनियर मुआवजा in Switzerland Software Engineer के लिए प्रति year CHF 124K से Senior Software Engineer के लिए प्रति year CHF 155K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Switzerland पैकेज कुल CHF 138K है। Swisscom के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/8/2025

औसत स्तर
स्तरों की तुलना करें
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
Software Engineer
(प्रवेश स्तर)
CHF 124K
CHF 121K
CHF 0
CHF 3K
Senior Software Engineer
CHF 155K
CHF 150K
CHF 0
CHF 5.1K
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Principal Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
CHF 160K

में करियर स्तर क्या हैं Swisscom?

सामान्य प्रश्न

Swisscom in Switzerland में डेवऑप्स इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज CHF 162,891 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Swisscom में डेवऑप्स इंजीनियर भूमिका in Switzerland के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा CHF 133,141 है।

अन्य संसाधन