Swisscom डेवऑप्स इंजीनियर वेतन Greater Zurich Area में

Swisscom में डेवऑप्स इंजीनियर मुआवजा in Greater Zurich Area Software Engineer के लिए प्रति year CHF 124K से Senior Software Engineer के लिए प्रति year CHF 159K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Zurich Area पैकेज कुल CHF 133K है। Swisscom के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/8/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
Software Engineer
CHF 124K
CHF 121K
CHF 0
CHF 3K
Senior Software Engineer
CHF 159K
CHF 153K
CHF 0
CHF 6.2K
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Principal Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
