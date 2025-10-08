कंपनी निर्देशिका
Swisscom डेवऑप्स इंजीनियर वेतन Greater Zurich Area में

Swisscom में डेवऑप्स इंजीनियर मुआवजा in Greater Zurich Area Software Engineer के लिए प्रति year CHF 124K से Senior Software Engineer के लिए प्रति year CHF 159K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Zurich Area पैकेज कुल CHF 133K है। Swisscom के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/8/2025

औसत स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
Software Engineer
(प्रवेश स्तर)
CHF 124K
CHF 121K
CHF 0
CHF 3K
Senior Software Engineer
CHF 159K
CHF 153K
CHF 0
CHF 6.2K
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Principal Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
सामान्य प्रश्न

Swisscom in Greater Zurich Area में डेवऑप्स इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज CHF 166,043 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Swisscom में डेवऑप्स इंजीनियर भूमिका in Greater Zurich Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा CHF 136,460 है।

